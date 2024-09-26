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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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