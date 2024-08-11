Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 20,0 гр
- Чистого серебра (0,4823 oz) 15 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 59 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2016.
Сохранность
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