5 злотых 1960 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1960 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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