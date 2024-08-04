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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1960 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1960 года WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1960 года WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 16,300,999

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1960 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1960 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1960 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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