Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1960 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 16,300,999
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (172)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1960 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 498 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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