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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 678 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 13 мая 2017.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
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Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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