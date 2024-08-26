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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1960 года "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1960 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1960 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 36,131,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1960 года "Колосья и фрукты". Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе WDA - MiM за 4000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1960 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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