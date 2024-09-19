Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 27,551,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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