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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 27,551,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 USD
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1960 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

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