Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 21,4 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392413 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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