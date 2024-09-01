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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 21,4 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392413 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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