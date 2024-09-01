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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1960 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1960 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1960 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,246,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1960 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (2)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1960 на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 5 грошей 1960 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1960 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1960 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1960 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1960 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 5 грошей 1960 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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