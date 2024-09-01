Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1960 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12,246,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1960 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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