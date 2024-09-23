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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Серебро Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Серебро Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,7 - 19,1 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
2536 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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