Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.

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