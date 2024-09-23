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Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 16,7 - 19,1 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 552 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 23 февраля 2013.
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