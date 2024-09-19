Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Без знака монетного двора
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 20,8 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (4)
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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