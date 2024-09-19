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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Никель Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Никель Без знака монетного двора - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 20,8 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Numimarket (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (4)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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