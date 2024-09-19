Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Никель. Без знака монетного двора. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 8 мая 2021.

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