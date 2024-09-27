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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,700)
  • Вес 19,9 гр
  • Чистого серебра (0,4479 oz) 13,93 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
3764 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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