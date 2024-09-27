Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,700)
- Вес 19,9 гр
- Чистого серебра (0,4479 oz) 13,93 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 12
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 14500 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
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