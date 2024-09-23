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Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 70
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 5 июня 2010.
Сохранность
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