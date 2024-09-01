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Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Нейзильбер (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Нейзильбер
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 18,1 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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