Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Нейзильбер (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Нейзильбер

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка" Нейзильбер - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 18,1 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1960 года "Мешко и Дубравка". Нейзильбер. Это нейзильберовая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 312 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
3519 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1960 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1960 года Все польские монеты польские нейзильберовые монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск