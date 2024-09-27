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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1979 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1979 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1979 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,2 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1979 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 злотых 1979 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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