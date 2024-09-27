Пробные 5 злотых 1979 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1979 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 850 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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