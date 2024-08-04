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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1989 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1989 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1989 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7117 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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