Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,87 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS65 ngc
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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