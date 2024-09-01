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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1989 года MW. Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1989 года MW Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,87 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1989 года со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2989 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS65 ngc
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Bereska - January 18, 2020
Продавец Bereska
Дата 18 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 5 злотых 1989 MW (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1989 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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