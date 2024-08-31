Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 28,31 гр
- Чистого серебра (0,6826 oz) 21,2325 гр
- Диаметр 40,2 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Stary Sklep за 9200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
1552 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF66 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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