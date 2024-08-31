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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 28,31 гр
  • Чистого серебра (0,6826 oz) 21,2325 гр
  • Диаметр 40,2 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1986 года "Иоанн Павел II". Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Stary Sklep за 9200 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (7)
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
1552 $
Цена в валюте аукциона 6250 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
1483 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF66 GCN
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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