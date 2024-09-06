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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные серебряные 10000 злотых Народной Республики - Польша

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10000 злотых 1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Продажи Продажи
1986 Серебро 0 18
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10000 злотых 1987

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Серебро 908,820 15,000 1 154
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10000 злотых 1988

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Серебро 5,000 0 87
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10000 злотых 1988

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Серебро 5,000 0 85
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10000 злотых 1989

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Поясной портрет. Серебро 5,000 0 52
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10000 злотых 1989

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Погрудный портрет. Серебро 5,000 0 58
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