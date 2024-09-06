Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные серебряные 10000 злотых Народной Республики - Польша
10000 злотых 1986Иоанн Павел II
Год Знак Описание Продажи Продажи1986 Серебро 0 18
10000 злотых 1987Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Серебро 908,820 15,000 1 154
10000 злотых 1988Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Серебро 5,000 0 87
10000 злотых 1988Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Серебро 5,000 0 85
10000 злотых 1989Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Поясной портрет. Серебро 5,000 0 52
10000 злотых 1989Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Погрудный портрет. Серебро 5,000 0 58
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