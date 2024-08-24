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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Поясной портрет. Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Поясной портрет. Серебро

Аверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Поясной портрет Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Поясной портрет Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Поясной портрет. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2826 проданному на аукционе Stary Sklep за 1100 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 PCG
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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