10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Поясной портрет. Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Поясной портрет. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2826 проданному на аукционе Stary Sklep за 1100 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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