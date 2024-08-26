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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Погрудный портрет. Серебро

Аверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Погрудный портрет Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Погрудный портрет Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,10 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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