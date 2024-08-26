Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Погрудный портрет. Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,10 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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