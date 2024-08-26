10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 734 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 26 мая 2007.

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