Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,3 гр
- Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 908,820
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1210 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aste (1)
- BAC (16)
- Bertolami (1)
- Coinhouse (3)
- CoinsNB (2)
- COINSNET (4)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (3)
- Istra Numizmatika d.o.o. (1)
- Katz (5)
- MARCINIAK (4)
- Münzen & Medaillen (2)
- Münzenonline (1)
- Niemczyk (22)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (2)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (3)
- Russiancoin (2)
- Silicua Coins (1)
- Stare Monety (7)
- Stary Sklep (7)
- Teutoburger (1)
- VL Nummus (6)
- WCN (20)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (26)
- Wu-eL (2)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск