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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,3 гр
  • Чистого серебра (0,4654 oz) 14,475 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 908,820
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1210 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 28 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - August 24, 2024
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - August 24, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 24 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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