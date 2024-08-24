10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 998 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1210 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность PROOF (20) UNC (129) AU (1) XF (4) Сохранность (слабы) MS69 (2) MS68 (11) MS67 (17) MS66 (5) MS65 (1) MS64 (1) MS62 (1) PF69 (7) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (24) PCGS (18) GCN (2) PCG (1)

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