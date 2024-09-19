10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность PROOF (68) UNC (16) Сохранность (слабы) MS70 (1) MS67 (1) PF70 (1) PF69 (8) PF68 (19) PF67 (7) PF66 (4) PF65 (1) PF64 (1) ULTRA CAMEO (33) Сервис PCGS (11) NGC (31) PCG (1) GCN (1)

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