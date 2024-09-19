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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - December 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1988 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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