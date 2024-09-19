Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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