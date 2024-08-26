Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1986 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Bereska Numizmatyka
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1986 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stary Sklep (2)
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
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