Пробный 1 злотый 1986 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1986 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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