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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1986 года MW. Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1986 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1986 года MW Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1986 года со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Stary Sklep за 1700 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 1700 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 1 злотый 1986 MW (Пробный) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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