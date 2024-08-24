Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 25,539,700
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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