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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локоток" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 25,539,700
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1986 года "Владислав I Локоток" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 700 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 205 PLN
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локоток" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1986 "Владислав I Локоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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