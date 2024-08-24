Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные Медно-никелевые 100 злотых Народной Республики - Польша
100 злотых 1984Винценты Витос
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1984 MW TT Медно-никель 1,530,100 0 17
100 злотых 198440 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1984 MW Медно-никель 2,594,500 0 14
100 злотых 1985Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1985 MW SW Медно-никель 2,924,300 0 6
100 злотых 1985Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1985 MW TT Медно-никель 1,927,000 0 3
100 злотых 1986Владислав I Локоток
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1986 MW SW Медно-никель 25,539,700 5,000 0 13
100 злотых 1987Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW Медно-никель 2,479,200 5,000 0 24
100 злотых 198870-летие Великопольского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW Медно-никель 2,513,000 5,000 0 41
100 злотых 1988Ядвига
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW SW Медно-никель 2,469,000 5,000 0 58
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