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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные Медно-никелевые 100 злотых Народной Республики - Польша

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100 злотых 1984

Винценты Витос
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW TT Медно-никель 1,530,100 0 17
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100 злотых 1984

40 лет Польской Народной Республики
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1984 MW Медно-никель 2,594,500 0 14
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100 злотых 1985

Пшемысл II
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1985 MW SW Медно-никель 2,924,300 0 6
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100 злотых 1985

Центр здоровья матери
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1985 MW TT Медно-никель 1,927,000 0 3
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100 злотых 1986

Владислав I Локоток
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1986 MW SW Медно-никель 25,539,700 5,000 0 13
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100 злотых 1987

Казимир III Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW Медно-никель 2,479,200 5,000 0 24
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100 злотых 1988

70-летие Великопольского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW Медно-никель 2,513,000 5,000 0 41
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100 злотых 1988

Ядвига
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW SW Медно-никель 2,469,000 5,000 0 58
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