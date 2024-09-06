100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 2,513,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1988 года "70-летие Великопольского восстания" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
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