100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1988 года "70-летие Великопольского восстания" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность PROOF (5) UNC (36) Сохранность (слабы) MS68 (4) MS67 (12) MS66 (15) MS65 (1) MS63 (1) PF69 (1) PF68 (3) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (32) PCGS (5)

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