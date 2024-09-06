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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,513,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1988 года "70-летие Великопольского восстания" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1700 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW "70-летие Великопольского восстания" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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