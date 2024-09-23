100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 825 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность UNC (13) XF (1) Сохранность (слабы) MS66 (5) MS65 (5) MS64 (2) PL (2) Сервис NGC (12)