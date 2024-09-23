Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 2,594,500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 825 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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