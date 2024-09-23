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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1984 года MW "40 лет Польской Народной Республики" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,594,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "40 лет Польской Народной Республики" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 825 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW "40 лет Польской Народной Республики" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1984 "40 лет Польской Народной Республики" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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