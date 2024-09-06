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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1985 года MW TT "Центр здоровья матери". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1985 года MW TT "Центр здоровья матери" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1985 года MW TT "Центр здоровья матери" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 1,927,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5765 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 430 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
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Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1985 MW TT "Центр здоровья матери" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1985 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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