Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1985 года MW TT "Центр здоровья матери". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 1,927,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5765 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 430 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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