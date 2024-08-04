100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность PROOF (4) UNC (53) XF (1) Сохранность (слабы) MS69 (2) MS68 (1) MS67 (18) MS66 (4) MS65 (3) MS64 (2) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (26) PCGS (6) PCG (2)

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