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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,469,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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