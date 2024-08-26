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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 1,530,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1984
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (3)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 PCG
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 PCG
Цена
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1984 MW TT "Винценты Витос" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1984 "Винценты Витос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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