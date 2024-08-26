100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность UNC (14) AU (3) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (2) MS66 (4) MS65 (2) MS64 (2) AU58 (3) PL (4) Сервис NGC (12) PCG (2) PCGS (1)