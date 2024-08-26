Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1984 года MW TT "Винценты Витос". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 1,530,100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1984
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1984 года "Винценты Витос" со знаком MW TT. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 PCG
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1984 "Винценты Витос" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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