Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 2,479,200
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 850 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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