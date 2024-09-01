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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,479,200
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 850 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS69 PCG
Цена
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

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