100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 850 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (21) Сохранность (слабы) MS69 (2) MS67 (8) MS66 (5) MS65 (3) MS63 (1) PF69 (1) PF68 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (12) PCGS (8) PCG (2)

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