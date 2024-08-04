Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Тираж UNC 2,924,300
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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