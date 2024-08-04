100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

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