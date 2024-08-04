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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1985 года MW SW "Пшемысл II" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Тираж UNC 2,924,300

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1985 года "Пшемысл II" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1985 MW SW "Пшемысл II" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1985 "Пшемысл II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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