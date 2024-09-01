Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "Сова". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2873 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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