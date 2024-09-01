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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "Сова". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "Сова" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW ET "Сова" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2873 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 71 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1986 "Сова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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