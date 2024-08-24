Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1986 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1760 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 460 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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