Пробные 200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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