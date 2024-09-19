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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,3 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6
  • Тираж PROOF 6

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
3762 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
4847 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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