Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1986 года CHI "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,3 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6
- Тираж PROOF 6
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 15000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (3)
Где продать?
Для продажи 200 злотых 1986 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск