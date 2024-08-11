Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,2 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 130,697,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1986 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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