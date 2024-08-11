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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1986 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 1 злотый 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 1 злотый 1986 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,2 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 130,697,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1986 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 565 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 700 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 1 злотый 1986 MW на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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