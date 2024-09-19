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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1986 года MW ET "Сова". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1986 года MW ET "Сова" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1986 года MW ET "Сова" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1040 проданному на аукционе Stary Sklep за 440 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MARCINIAK (5)
  • Numedux (1)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (5)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 175 PLN
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1986 MW ET "Сова" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1986 "Сова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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