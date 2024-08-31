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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1986 года MW ET "Сова". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1986 года MW ET "Сова" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1986 года MW ET "Сова" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - May 18, 2024
Продавец RedSquare
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - March 23, 2024
Продавец RedSquare
Дата 23 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе RedSquare - February 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW ET "Сова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1986 "Сова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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