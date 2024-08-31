500 злотых 1986 года MW ET "Сова". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "Сова" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

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