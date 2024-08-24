Пробные 1000 злотых 1986 года MW EO "Владислав I Локетек". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW EO. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1122 проданному на аукционе Stary Sklep за 650 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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