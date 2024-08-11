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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1986 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 34,5 гр
  • Чистого золота (0,9983 oz) 31,05 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6
  • Тираж PROOF 13

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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