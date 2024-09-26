Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Памятные золотые 10000 злотых Народной Республики - Польша
10000 злотых 1982-1986Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1982 CHI SW 200 700 1 571985 CHI SW - - 0 41986 CHI SW 6 13 0 0
10000 злотых 1987Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1987 MW SW Золото 201 0 6
10000 злотых 1988Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1988 MW ET Золото 1,000 1,000 0 39
10000 злотых 1989Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1989 MW ET Погрудный портрет. Золото 1,000 1,000 0 46
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