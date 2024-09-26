Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Памятные золотые 10000 злотых Народной Республики - Польша

type-coin
type-coin

10000 злотых 1982-1986

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1982 CHI SW 200 700 1 571985 CHI SW - - 0 41986 CHI SW 6 13 0 0
type-coin
type-coin

10000 злотых 1987

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 MW SW Золото 201 0 6
type-coin
type-coin

10000 злотых 1988

Иоанн Павел II - 10 лет понтификата
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 MW ET Золото 1,000 1,000 0 39
type-coin
type-coin

10000 злотых 1989

Иоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 MW ET Погрудный портрет. Золото 1,000 1,000 0 46
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Все польские монеты польские монеты номиналом 10000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск