Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 34,5 гр
- Чистого золота (0,9983 oz) 31,05 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
- Тираж PROOF 700
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
3119 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4072 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 10000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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