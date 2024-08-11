10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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