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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 34,5 гр
  • Чистого золота (0,9983 oz) 31,05 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 200
  • Тираж PROOF 700

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1982 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO ANACS
Цена
3119 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
4072 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - February 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 февраля 2023
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - October 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - June 2, 2020
Продавец Numimarket
Дата 2 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Польша 10000 злотых 1982 CHI SW "Иоанн Павел II" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1982 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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