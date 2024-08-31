Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25502 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1978 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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