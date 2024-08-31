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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25502 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21850 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1978 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2472 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - October 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - January 22, 2020
Продавец Stack's
Дата 22 января 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - August 22, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе Stack's - August 22, 2019
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 10000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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