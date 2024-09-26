10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 29900 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

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