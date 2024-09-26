Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 201
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 29900 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (3)
- Stack's (2)
- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6453 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск