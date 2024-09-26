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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 201

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 29900 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Stack's (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
7470 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6453 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша 10000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1987 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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