10000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2770 проданному на аукционе Stary Sklep за 152500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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