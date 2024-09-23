Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 34,5 гр
- Чистого золота (0,9983 oz) 31,05 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1985 года "Иоанн Павел II" со знаком CHI SW. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на балернском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2770 проданному на аукционе Stary Sklep за 152500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS70 NGC
Цена
38021 $
Цена в валюте аукциона 152500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10339 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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