Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Погрудный портрет. Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,000
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10000 злотых
- Год 1989
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22687 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2180 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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