10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22687 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

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