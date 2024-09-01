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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II". Погрудный портрет. Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Погрудный портрет. Золото

Аверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Погрудный портрет Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10000 злотых 1989 года MW ET "Иоанн Павел II" Погрудный портрет Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого золота (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,000
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10000 злотых
  • Год 1989
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10000 злотых 1989 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22687 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • The Canadian Numismatic Company (1)
  • WCN (12)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
3061 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2180 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10000 злотых 1989 MW ET "Иоанн Павел II" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10000 злотых 1989 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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