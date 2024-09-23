Пробные 50 грошей 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Numis Poland за 1200 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

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