Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Numis Poland за 1200 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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