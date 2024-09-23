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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1986 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1986 года MW Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Numis Poland за 1200 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 50 грошей 1986 MW (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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