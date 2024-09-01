Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 16,5 гр
- Диаметр 32 мм
- Тираж PROOF 8,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 260 PLN. Торги состоялись 17 октября 2023.
Сохранность
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- CoinsNB (1)
- COINSNET (2)
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- Stare Monety (2)
- Teutoburger (1)
- Wu-eL (2)
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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