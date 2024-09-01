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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 16,5 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Тираж PROOF 8,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 260 PLN. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • COINSNET (2)
  • Niemczyk (1)
  • Stare Monety (2)
  • Teutoburger (1)
  • Wu-eL (2)
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1986 MW SW "Владислав I Локетек" на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1986 "Владислав I Локетек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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