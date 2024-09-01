500 злотых 1986 года MW SW "Владислав I Локетек". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1986 года "Владислав I Локетек" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 507 проданному на аукционе Antykwariat Wu-eL за 260 PLN. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность PROOF (7) UNC (2)