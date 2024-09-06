Пробные 500 злотых 1986 года MW "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1986 года "XIII Чемпионат мира по футболу - Мексика 1986" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 897 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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