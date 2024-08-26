Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1986 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 57,108,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1986
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1986 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1614 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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